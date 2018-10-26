Нефть подешевела на опасениях переизбытка предложения сырья на рынке

Мировые цены на нефть в ходе торгов в пятницу утром идут вниз после того, как представитель Саудовской Аравии заявил о возможности переизбытка сырья на рынке в четвертом квартале текущего года.

Стоимость декабрьских фьючерсов на нефть марки Brent опустилась на 0,62%, составив 76,41 доллара за баррель. Цена декабрьских фьючерсов на нефть марки WTI снизилась на 0,82%, составив 66,78 доллара за баррель, передает РИА «Новости».