Снуп Догг выложил мем на русском про канадскую марихуану

Американский рэпер Снуп Догг выложил в соцсетях мем на русском языке и со своим участием про марихуану в Канаде.

«В Канаде сообщили о дефиците марихуаны после ее легализации», – гласит подпись к картинке, выложенной в аккаунте Instagram рэпера.

На меме изображен хватающийся за сердце человек с подставленным лицом самого Снуп Догга.

Ранее канадские СМИ сообщили о том, что после вступления в силу закона о легализации марихуаны (в продажу она поступила с 17 октября – прим. ВЗГЛЯД) Канада начала испытывать ее дефицит.