На Украине почти 150 населенных пунктов остались без электричества

На Украине отключили электричество в девяти регионах, всего без света остались 146 населенных пунктов, уведомляет пресс-центр госслужбы страны по чрезвычайным ситуациям.

«В результате осложнения погодных условий (дождь, порывы ветра) из-за срабатывания системы защиты линий электропередачи произошло обесточивание 146 населенных пунктов в 9 областях, а именно: Винницкая –60 н.п., Львовская – 29 н.п., Тернопольская – 18 н.п., Черновицкая – 14 н.п., Ивано-Франковская – 7 н.п., Луганская – 6 н.п., Закарпатская – 5 н.п., Донецкая – 4 н.п. и Волынская – 3 н.п», – сообщает служба, передает ТАСС.

До конца недели на Украине синоптики спрогнозировали похолодание и дожди с мокрым снегом.

Летом 2018 года электроснабжение шахт государственного украинского предприятия было прекращено из-за долгов.

Газета ВЗГЛЯД разбирала, что происходит на Украине с остатками советской инфраструктуры при нынешнем руководстве.