Чукотка и Чувашия присоединились к конкурсу «Великие имена России»

К общенациональному конкурсу «Великие имена России» присоединились Чукотский автономный округ и Республика Чувашия.

«Проект оказался поистине народным, живым. Люди в регионах мгновенно с большим интересом на него откликнулись. То, что принять участие в конкурсе хотят и за пределами изначально определенных для проекта регионов, – это очень приятно, значит, мы на верном пути. Конечно, оргкомитет конкурса не мог не пойти навстречу пожеланиям и расширил число участников», – прокомментировал решение регионов секретарь Общественной палаты Валерий Фадеев, слова которого приводятся на сайте ОП.

Жители Чукотки уже предложили 10 имен выдающихся личностей, которые могут быть присвоены аэропорту Анадыря. В частности, в список вошли военный летчик, герой Великой Отечественной войны Тимофей Елков, писатель, автор знаменитого сборника рассказов «Чукотская сага» Юрий Рытхэу, русский и советский океанолог, исследователь Арктики Николай Евгенов, выросший в Анадыре космонавт Герой России Павел Виноградов, лучший оленевод Чукотки Герой Социалистического Труда Иван Аренто.

Общественная палата Чувашской Республики также готовится к проведению публичных обсуждений и формированию списка имен-претендентов для названия международного аэропорта Чебоксары.

Член Общественной палаты от Чувашской Республики Николай Паштаев предполагает, что аэропорт в Чебоксарах мог бы получить имя в честь знаменитого земляка-космонавта Героя Советского Союза генерал-майора авиации Андрияна Николаева.

«Николаев – первый космонавт, который в 1962 году работал на орбите без скафандра, первый космонавт, который участвовал в военном эксперименте в космосе. В нашем городе и улица названа в его честь, есть монумент, посвященный ему, население Чувашии им гордится. Он родился здесь и умер на улице Николаева», – заявил Паштаев.

Он не сомневается, что жители Чувашии готовы принять самое активное участие в голосовании. «Это проект я оцениваю на все пять баллов! Он имеет огромное значение как для воспитания молодого поколения, так и для формирования позитивного образа России в мире», – говорит Паштаев.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о проекте «Великие имена России».