Боевики обстреляли Алеппо из РСЗО

Экстремистские вооруженные группировки открыли огонь из реактивных систем залпового огня по западным районам Алеппо.

По информации SANA, от обстрела боевиков пострадали кварталы Сейф-эд-Давля, Азымия и Акрамия. По предварительным данным, ранения получили не менее 10 мирных жителей, передает ТАСС.

По поступающей информации, бандформирования вели огонь с нескольких точек – из промышленной зоны Лирамун, из окрестностей Анадана и с юго-западной окраины Рашидин, которые находятся под контролем боевиков.

Сирийская артиллерия нанесла ответные удары по позициям боевиков, нарушивших перемирие.

Напомним, в начале октября президент России Владимир Путин указал на то, что со стороны засевших в Идлибе террористов участились обстрелы Алеппо.

В сентябре российские военные неоднократно фиксировали обстрелы провинций Латакия и Алеппо с позиций боевиков в Идлибской зоне деэскалации, а также из района Эль-Баб.