За сексуальное преступление арестован 102-летний австралиец

В Австралии 102-летний мужчина, проживающий в доме престарелых, арестован за сексуальное преступление в отношении 94-летней пожилой женщины.

Сотрудников правоохранительных органов вызвали в располагающийся в пригороде Сиднея дом престарелых, где проживали преступник и жертва, во вторник после инцидента, передает РИА «Новости».

Подозреваемому пенсионеру предъявлено обвинение в непристойном нападении с отягчающими обстоятельствами.

Насильнику грозит до семи лет заключения. В настоящий момент он отпущен под залог до рассмотрения в суде, которое состоится 20 ноября.