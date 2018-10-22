В августе Россия увеличила импорт пальмового масла более чем в 1,5 раза

В августе 2018 года по сравнению с августом прошлого года в России более чем в 1,5 раза увеличился импорт пальмового масла и его фракций.

По данным Росстата, в августе рост импорта пальмового масла составил 58,6%. Таким образом, он вырос до 102 тыс. тонн, сообщает «Интерфакс».

За первые восемь месяцев с начала 2018 года по сравнению с аналогичным периодом за прошлый год Россия увеличила импорт этого масла до 652 тыс. тонн, то есть на 23,8%.

Также за восемь месяцев увеличились поставки подсолнечного, сафлорового и хлопкового масел.