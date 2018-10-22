Ким Чен Ын потратил на выпивку и предметы роскоши 640 млн долларов

В прошлом году Северная Корея импортировала предметов роскоши стоимостью не менее 640 млн долларов; по словам депутата парламента Южной Кореи Юн Сан Хена, лидер КНДР покупал дорогостоящие вещи за рубежом, чтобы делать подарки северокорейской элите.

«Ким покупал предметы роскоши в Китае и других странах: гидросамолет, дорогие музыкальные инструменты, новейшие телевизионные системы, автомобили, спиртное, часы и меховые изделия. Он приобретал это в качестве подарков для элиты, поддерживающей его режим», – передает Reuters слова депутата от оппозиции.

Он утверждает, что в прошлом году на предметы роскоши Северная Корея потратила не менее 640 млн долларов.

Хен заявил, что в прошлом году предметы роскоши составили 17,8% от всего импорта Северной Кореи из Китая. При этом более половины из этой суммы – 340 млн долларов – потрачено на бытовую электронику; 204 млн долларов – на автомобили; 35 млн долларов – на спиртные напитки.