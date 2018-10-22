Мусульмане высказались на тему автокефалии на Украине

Председатель Духовного собрания мусульман России муфтий Альбир Крганов заявил, что мусульмане России обеспокоены сложившейся ситуацией вокруг предоставления автокефалии раскольнической церкви на Украине.

«Нас, мусульман, волнует, в том числе, и ситуация, которая сегодня происходит на Украине. Мы сами 25 лет назад прошли эти тяжелые испытания раскола. Мы считаем, что религия должна объединять, а не разъединять, и раскол – это, конечно же, всегда большая проблема и вызов для всех нас», – сказал Крганов, передает РИА «Новости».

Ранее глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион заявил, что на Украине Константинопольский патриархат выполняет «заказ» США.

Священный синод Русской православной церкви принял решение прекратить евхаристическое общение с Константинопольским патриархатом из-за «антиканонических решений» Константинополя на Украине.