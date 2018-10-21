Полицейские в США избили 14-летнюю темнокожую девочку

В Сеть выложили видеозапись того, как полицейские Корал Спрингс бьют 14-летнюю темнокожую девочку, сообщают местные СМИ.

На видео полицейские бьют задержанную по ребрам, хотя, насколько можно судить по видео, та не была вооружена и не представляла для полицейских угрозы, передает РИА «Новости» со ссылкой на Miami New Times.

В полицейском департаменте сообщили, что правоохранителей вызвала служба безопасности торгового центра из-за драки «распущенных детей». Детей вывели из здания, но они вернулись туда, когда полиция уехала.

В итоге девочку, попавшую на видео, задержали. Полиция утверждает, что задержанная «повела себя агрессивно», поэтому ее «повалили на землю, пытаясь освободить сжатые кулаки, чтобы надеть наручники». По версии полиции, девочка ударила одного из полицейских.

Семья задержанной наняла адвоката. Защита девочки будет настаивать на наказании полицейских за превышение полномочий.

OUTRAGEOUS!



This is a Coral Springs police officer repeatedly punching a 14-YEAR-OLD BLACK GIRL.



This is WHY WE KNEEL!!



RETWEET THIS! pic.twitter.com/k8IdfAabai — StanceGrounded (@_SJPeace_) 19 октября 2018 г.