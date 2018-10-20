Россия обвинила США в «лозунговой дипломатии»

Выборы в американский Конгресс станут удобным предлогом для новых нападок в адрес России на тему «вмешательства» в выборы, заявило российское посольство в США.

«Раскрученный санкционный маховик требует все новых «обоснований», – говорится в сообщении.

Москва подчеркнула, что не раз предлагала США «конструктивное сотрудничество по вопросам, связанным с кибербезопасностью», но «некоторые политики и бюрократы в Вашингтоне» предпочитают прибегать к «голословным обвинениям» и «лозунговой дипломатии», передает ТАСС.

Напомним, министерство юстиции США выдвинуло обвинения против российской гражданки за «вмешательство» в выборы в Конгресс, которые состоятся в ноябре.

Посольство прокомментировало задержание старшего чиновника подразделения минфина США Натали Мэйфлауэр Сурс Эдвардс, которую обвиняют в разглашении СМИ банковской информации посольства России.

Российская сторона напомнила, что не раз указывала Госдепу на проблему разглашения данных, которую Москва всегда считала «сознательной акцией, направленной на нагнетание русофобской истерии и очернение посольства».