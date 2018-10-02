Козак разъяснил идею о градации тарифов на электроэнергию

Вице-премьер Дмитрий Козак заявил, что правительство обсуждает не соцнорму электроэнергии для населения, а возможное введение дифференцированных тарифов на электроэнергию.

«Это не возврат к социальной норме – здесь никаких окончательных еще решений не принято, но то, что надо навести порядок – градировать различные категории потребителей в зависимости от объема потребления. По существу, свыше 600 кВт/ч – это промышленный потребитель, а они приравнены к обычным гражданам. Поэтому еще раз внимательно все это посмотрим», – сказал Козак, передает РИА «Новости».

По его словам, правительство собирается сделать новые нормы рабочими к лету 2019 года. К 15 января, как отметил Козак, должны быть проработаны предложения и выработано «справедливое решение, справедливое распределение тарифов по различных категориям плательщиков». Дифференцированные тарифы, в случае одобрения их правительством, могут быть введены с 1 июля следующего года.

Введение таких тарифов не приведет к росту платежей за ЖКХ для населения, отметил Козак.

«Не приведет точно. Приведет только к тому, что у нас замедлятся темпы роста тарифов для населения. Где-то, для тех потребителей, где коттеджи, дачи огромные, виллы, – для этой незначительной категории [вырастут платежи]», – пояснил вице-премьер, передает ТАСС.

Козак также заявил, что сейчас кабмин обсуждает «целый комплекс вопросов по повышению эффективности электросетевого хозяйства». «В числе этих вопросов – вопрос о справедливом распределении «тарифного пирога». Нужен общий тарифный план для различных категорий потребителей в зависимости от объема потребления», – добавил он.

Ранее во вторник «Коммерсантъ» сообщил, что власти обсуждают введение социальной нормы энергопотребления для населения, когда установленная норма месячного энергопотребления оплачивается по сниженному тарифу, а излишки – по повышенному. Отмечалось, что схему уже одобрил Козак, а ведомства должны внести проекты документов в январе 2019 года.