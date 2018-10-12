Трамп открестился от связи его штаба с обвиняемой во «вмешательстве» россиянкой

Глава американского государства Дональд Трамп заявил, что обвиняемая за якобы имевшее место «вмешательство» в выборы США россиянка не связана с его предвыборным штабом.

Он заявил, что инцидент не имеет отношения к его предвыборной кампании. По его мнению, «хакеры, скорее, любят Хиллари Клинтон», чем самого Трампа, передает РИА «Новости».

Напомним, министерство юстиции США выдвинуло обвинения против Елены Хусьяновой из Петербурга за «вмешательство» в выборы в Конгресс, которые состоятся в ноябре.