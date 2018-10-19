В городе на Алтае перестали вывозить мусор

Смена оператора по сбору, переработке и утилизации отходов привела к мусорному коллапсу в Горно-Алтайске, сообщили в региональном отделении Общероссийского народного фронта (ОНФ).

«Ежедневно в региональное отделение ОНФ поступают звонки от возмущенных горожан. Люди просят общественников помочь навести порядок», – сообщили в ОНФ.

По данным ОНФ, на одной из улиц в частном секторе мусор не вывозили около двух недель, а место временного хранения отходов «превратилось в очаг антисанитарии».

«Повсюду валяются бытовые отходы. Мусор разносится ветром и бродячими собаками. <...> Контейнеры переполнены, рядом с ними выросли горы мусора», – говорится в сообщении ОНФ.

В другом дворе мусорные контейнеры вообще исчезли. Люди складывают мусор на землю. Контейнер появился только вдень рейда ОНФ.

Как пояснили в министерстве регионального развития республики Алтай, что в результате перехода на новую систему обращения с отходами с 1 сентября сменился перевозчик мусора, им стал региональный оператор.

Ранее специалисты проекта Общероссийского народного фронта «Генеральная уборка» назвали Челябинск самым грязным городом-миллионником в стране.