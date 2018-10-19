Трамп похвалил конгрессмена за нападение на репортера

Президент США Дональд Трамп похвалил конгрессмена от Республиканской партии Грега Джианфорте за то, что тот напал на журналиста газеты The Guardian Бена Джейкобса.

Трамп заявил, что Джианфорте «классный парень» и «крепкий орешек», которого даже не стоит пытаться побороть, передает РИА «Новости».

«Тот, кто может сделать такой бросок, – парень что надо», – сказал Трамп.

Он имеет в виду инцидент, который произошел в 2017 году в штаб-квартире конгрессмена в штате Монтана. Репортер пытался задать ему вопрос, а тот набросился на него, борцовским приемом бросил на пол и сломал очки журналисту.

Джианфорте признал свою вину и публично извинился. Также он направил 50 тыс. долларов в Комитет защиты журналистов.