Украинские депутаты заблокировали передачу Андреевской церкви Константинополю

Представители «Оппозиционного блока» Украины внесли в Верховную раду документ об отмене передачи Андреевской церкви Константинопольскому патриархату, из-за этого решение парламента на этот счет заблокировано до рассмотрения депутатского обращения.

«С коллегами Нестором Шуфричем и Александром Вилкулом подготовили и подали проект постановления Верховной рады об отмене передачи Андреевского Храма Вселенскому патриарху», – передает слова депутата от «Оппозиционного блока» Михаила Добкина РИА «Новости».

Таким образом депутаты смогли по крайне мере на время заблокировать подписание постановления о передаче храма Константинополю. Перед этим необходимо рассмотреть проект постановления депутатов от «Оппоблока».

В четверг депутаты Верховной рады со второй попытки приняли закон о передаче Андреевской церкви в Киеве в постоянное пользование Константинопольскому патриархату. За это решение проголосовали 237 парламентариев при необходимом минимуме в 226 голосов.

Президент Украины Петр Порошенко заявил о намерении передать храм Константинополю во вторник.

Андреевская церковь построена в 1754 году по проекту архитектора Бартоломео Растрелли. Сейчас она относится к непризнанной Украинской автокефальной православной церкви (УАПЦ).