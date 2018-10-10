Священник «Киевского патриархата» вернулся в лоно УПЦ МП

В Ровенской области Украины священник неканонического «Киевского патриарха» оставил раскол и покаялся, после чего его рукоположили в сан диакона УПЦ МП, сообщает Информационно-просветительский отдел Украинской православной церкви.

«Три года назад Овсянников Николай Николаевич оставил раскол и через искреннее покаяние вернулся в лоно канонической Церкви. Во время Божественной литургии в Свято-Троицком Дерманском женском монастыре в Ровенской области над ним была совершена диаконская хиротония», – сообщается на сайте УПЦ.

Викарий Ровенской епархии епископ Дубенский Пимен совершил диаконскую хиротонию над бывшим священником «Киевского патриархата» 17 октября.

Напомним, из-за позиции Украины сейчас происходит глобальный церковный раскол – Киев захотел автокефалии для «Киевского патриархата», а Константинополь его поддержал, признав «УПЦ КП» и Украинскую автокефальную церковь каноничными и сняв анафему с их глав.

В РПЦ обвинили Константинопольский патриархат в легитимации «раскольников» на Украине.

Газета ВЗГЛЯД анализировала, что Москва может сделать для защиты православных после раскола.