Украина выразила протест Сирии

Министерство иностранных дел Украины передало ноту протеста Сирии из-за официальных контактов с делегацией Крыма, сообщили в ведомстве.

«Украина решительно осуждает официальные контакты Сирийской Арабской Республики с оккупационной администрацией Крыма», – говорится в заявлении МИД Украины.

В украинском МИДе считают, что проведение сирийскими официальными лицами переговоров с представителями Крыма якобы является «грубым нарушением государственного суверенитета Украины, вмешательством в ее внутренние дела, а также нарушением основополагающих норм и принципов международного права».



По мнению ведомства, эти переговоры «наносят непоправимый вред дипломатическим отношениям между Украиной и Сирийской Арабской Республикой».

Делегация Крыма во главе с главой республики Сергеем Аксеновым прибыла в понедельник с двухдневным официальным визитом в Дамаск для переговоров и подписания соглашений об экономическом и научно-техническом сотрудничестве.

С делегацией встретился президент Сирии Башар Асад. Аксенов предлагал председателю сирийского правительства Имаду Хамису создать совместную авиакомпанию.