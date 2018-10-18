Нефть подешевела на неоднозначной статистике по запасам и добыче в США

Мировые цены на нефть в ходе торгов в четверг утром снижаются после выхода неоднозначной статистики минэнерго США по запасам и добыче сырья.

Стоимость декабрьских фьючерсов на нефть марки Brent опустилась на 0,07% – до 79,99 доллара за баррель, цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки WTI снизилась также на 0,07%, составив 69,7 доллара за баррель, передает РИА «Новости».