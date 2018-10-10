Десять раненых в Керчи до сих пор не удалось опознать

Оперативный штаб огласил списки 40 пострадавших в результате нападения на колледж в Керчи, 10 человек не идентифицированы, так как они находятся в тяжелом состоянии.

Об этом сообщает РИА «Новости».

В единой дежурно-диспетчерской службе (ЕДДС) города сообщили, что из здания начинают вывозить тела погибших, их доставят в городской морг на улице Желябова, где проведут опознание, передает «Интерфакс».

В среду 18-летний студент Владислав Росляков устроил стрельбу в колледже и взорвал бомбу. Погибли 19 человек, 50 ранены. Тело Рослякова обнаружено на территории колледжа. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

В Крыму объявлен трехдневный траур.