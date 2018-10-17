Мейвезер назвал условия для поединка с Нурмагомедовым

Боксер Флойд Мейвезер-младший сказал, что будет биться с российским спортсменом Хабибом Нурмагомедовым только по правилам бокса.

Поединок состоится только по правилам бокса, заявил Мейвезер журналистам из TMZ.

Боксер сказал изданию, что он не попадет в октагон с Хабибом, и добавил, что бой может состояться только в дисциплине Флойда.

«Он вызвал меня. Что ж, тогда он должен прийти в мой мир», – сказал Мейвезер.

Ранее Хабиб Нурмагомедов бросил вызов Мейвезеру, который не потерпел ни одного поражения на ринге. Американский боксер ответил на это согласием.