В Керчь вылетели главы профильных министерств, медики и психологи

В Керчь, где в колледже произошел взрыв, вылетел самолет МЧС с медицинскими модулями, медиками и оборудованием; туда же направились министры просвещения и здравоохранения Ольга Васильева и Вероника Скворцова.

На транспортном самолете МЧС Ил-76 из подмосковного Жуковского отправят на полуостров медицинские модули и необходимое оборудование, также планируется вылет спасателей, медиков, психологов, сказал представитель экстренных служб, передает РИА «Новости».

Вылет борта запланирован на 16.00 по московскому времени.

Также на место взрыва вылетели министр просвещения Ольга Васильева и министр здравоохранения Вероника Скворцова после распоряжения премьер-министра Дмитрия Медведева.

К вылету готовы два спецборта с необходимым медицинским оборудованием, сообщили в пресс-службе минздрава.

Также вместе с главами ведомств в Керчь отправятся руководитель ФМБА Владимир Уйба, директор департамента экстренной помощи Оксана Гусева, две бригады специалистов, в том числе хирурги, комбустиологи и реаниматологи, заявили в пресс-службе минздрава.

Кроме того, из Ростова-на-Дону в Керчь вылетают три вертолета Ми-8. На бортах имеются спасательные медицинские модули, пояснили в пресс-службе МЧС.

17 октября в керченском колледже произошел взрыв, в результате которого, по предварительным данным, погибли 10 человек и пострадали 50.

Национальный антитеррористический комитет сообщил, что в учреждении сдетонировала бомба.

Власти Крыма заявили, что людей под завалами после взрыва нет.