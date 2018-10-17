Феодосийская епархия проведет панихиды по погибшим во взрыве в Керчи

Секретарь Феодосийской епархии Иоанн Копылов сообщил, что панихиды по погибшим в результате взрыва в Керченском политехническом колледже состоятся во всех храмах епархии в четверг.

«Завтра во всех храмах епархии пройдут панихиды по погибшим. Митрополит Феодосийский и Керченский Платон отслужит панихиду в храме святого Иоанна Предтечи», – сказал священник, передает ТАСС.

Во вторник в политехническом колледже Керчи произошел взрыв. По предварительным данным, 10 человек погибли, еще 50 пострадали.

В Национальном антитеррористическом комитете сообщали, что в колледже взорвалось неустановленное взрывное устройство.