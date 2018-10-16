Коков оценил указ о праздновании 100-летия Кабардино-Балкарии

Врио главы Кабардино-Балкарии (КБР) Казбек Коков заявил, что подписанный 16 октября указ президента России Владимира Путина о праздновании 100-летия Республики в 2022 году станет стимулом для консолидации общества.

«Указ президента – свидетельство особого отношения ко всем жителям республики, людям, которые своим ежедневным трудом строят современную Кабардино-Балкарию, приумножают успехи и достижения родной республики. Значимость для нас этого документа невозможно переоценить», – приводит слова Кокова пресс-служба главы региона, передает ТАСС.

«Уверен, он послужит мощным дополнительным стимулом для консолидации нашего общества, для созидательного труда народа Кабардино-Балкарии на благо республики и нашего Отечества», – добавил Коков.

День государственности КБР учрежден в 1997 году по случаю принятия новой Конституции республики. 1 сентября 1921 года декретом ВЦИК РСФСР была образована Кабардинская автономная область, которая позднее вместе с Балкарским автономным округом была преобразована в Кабардино-Балкарскую автономную область.

Ранее во вторник Путин подписал указ о праздновании 100-летия Кабардино-Балкарской республики.