Сокративший себе зарплату губернатор развелся

Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов развелся со своей супругой Еленой.

Морозов пояснил, что развод стал обоюдным решением двух взрослых людей, передает «Медиа73». По его словам, на разлад в семье повлиял «плотный рабочий график губернатора». Губернатор отметил, что слишком много сил и времени отдает работе, тогда как его супругу тяготит постоянное внимание СМИ к семье.

«Мы взрослые люди, мы расстались, но остаемся в добрых дружеских отношениях. Старшая дочь Дарья уже взрослая, она учится в вузе, а младшие, Анфиса и Элина, остаются с женой. Но я, конечно, продолжу принимать участие в их воспитании», – рассказал он.

Ранее во вторник Морозов объявил о сокращении зарплат госслужащих в Ульяновской области. Свою зарплату он намерен сократить на 15%.