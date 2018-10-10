Асаду подарили «вежливых людей»

Крымские делегаты подарили президенту Сирии Башару Асаду картины с изображением природы Крыма, московского Кремля и копию памятника «Вежливым людям», установленного в Симферополе, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

Аксенов рассказал, что делегация подарила «картину от правительства Крыма с изображением Ласточкиного гнезда в Крыму», от госсовета – «панно с изображением здания госсовета Крыма», передает РИА «Новости».

Член Совета Федерации от Совета министров Республики Крым Ольга Ковитиди подарила от Совфеда «гравюру с изображением московского Кремля».

Также был сделан «общий коллективный подарок – статуэтка, копия памятника «Вежливым людям», который стоит в Симферополе». Идея подарка принадлежит участнику переговоров и встреч с сирийской стороной Олегу Белавенцеву.

Аксенов добавил, что картину с изображением Ласточкиного гнезда написал крымский художник, и выразил надежду, что работа «будет висеть у президента (Асада) в кабинете».

Памятник «Вежливым людям» был установлен в Симферополе рядом со зданием парламента Крыма в честь событий 2014 года.

Ранее сообщалось, что Башар Асад встретился с делегацией Крыма. До этого Сирия и Крым договорились о химическом экспорте.