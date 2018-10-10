Порошенко обвинил Россию в «будущих авиаударах» по Украине

Президент Украины Петр Порошенко в рамках учений «Чистое небо – 2018» заочно обвинил Россию в авиационных ударах по Украине и заявил, что Москва заплатит за это «высокую цену».

«Совместные учения со странами-членами НАТО «Чистое небо – 2018» нужны для того, чтобы показать, что цена для России, которая будет использовать воздушные силы для нападения на Украину, будет очень высокой», – написал Порошенко в Facebook.

В прикрепленном к посту видео он также заявил, что солдаты НАТО могут многому научиться у украинских военных.

«Мы многому учимся у НАТО, а НАТО многому учится у украинских солдат, которые сражаются в условиях российской гибридной войны», – заявил Порошенко.

Авиационные учения «Чистое небо – 2018» проходят на территории Украины с 8 по 19 октября. В маневрах, помимо украинской авиации, участвуют члены НАТО: Бельгия, Великобритания, Дания, Эстония, Нидерланды, Польша, Румыния и США.