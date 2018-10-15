Имя полицейского-героя во Франции побоялись увековечивать из страха перед мигрантами

Французский полицейский Арно Бельтрам, который в конце марта погиб после того, как добровольно стал заложником террориста ИГ*, чтобы спасти женщину, не будет увековечен на улицах Марселя, так как это может оскорбить мусульманскую общину города, сообщают СМИ.

Властям Марселя предложили назвать именем Арно Бельтрама улицу в 15-м округе. Однако инициатива была отвергнута – городские чиновники пояснили, что появление его имени в этом районе мусульманское население воспримет как провокацию, пишет Voice of Europe.

В 15-м округе Марселя живет большое количество иммигрантов из Северной Африки, исповедующих ислам.

24 марта в супермаркете во французском Требе боевик захватил заложников. Полицейский Арно Бельтрам обменял себя на женщину, оказавшуюся в заложницах, но позже скончался от полученных от террориста ранений. Сам боевик был ликвидирован. Он убил в перестрелке двух человек и ранил около 10 заложников.