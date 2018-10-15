Адвокат Мамаева боится, что «Краснодар» разорит его клиента

Адвокат футболиста Павла Мамаева Игорь Бушманов попросил Мосгорсуд освободить игрока из-под стражи и разрешить ему ездить на тренировки в «Краснодар», иначе спортсмену грозят гигантские штрафы.

«В апелляционной жалобе я прошу изменить меру пресечения на запрет определенных действий, которые бы позволили ему продолжить профессиональную трудовую деятельность в ФК «Краснодар», а местом исполнения меры пресечения определить квартиру в Краснодаре», – сказал Бушманов, передает «Р-Спорт».

По его словам, контракт Мамаева за пропуск тренировок предусматривает штраф, превышающий его годовую зарплату. Юрист отметил, что у футболиста в Краснодаре находятся жена и двое детей.

По данным Sports.ru на март 2018 года, Мамаев получает в «Краснодаре» 2,4 млн евро в год.

Ранее отец Мамаева обматерил «Краснодар» за желание расстаться с футболистом.

На прошлой неделе Кокорин и Мамаев в кафе напали на Пака и Гайсина. Впоследствии футболистов доставили в СИЗО «Бутырка» по делу о хулиганстве.