Путин наградил Набиуллину орденом

Президент Владимир Путин наградил главу Банка России Эльвиру Набиуллину орденом Почета за вклад в развитие банковской системы страны.

«За большой вклад в развитие и укрепление банковской системы наградить Орденом Почета Набиуллину Эльвиру Сахипзадовну», – говорится в указе на портале правовой информации.

В конце сентября рейтинговое агентство Fitch сообщало, что российский банковский сектор в целом находится в стабильном положении, однако существует пять рисков, каждый из которых может привести к плачевным результатам.