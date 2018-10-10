Политолог отметил «безобразное поведение» коммуниста Коновалова в Хакасии

«Вся ответственность за то, что выборы в Хакасии превратились в какой-то непонятный карнавал, лежит исключительно на коммунисте Коновалове», – заявил газете ВЗГЛЯД политолог Олег Матвейчев, комментируя ситуацию вокруг предстоящего второго тура губернаторских выборов в Хакасии.

«Развожаев не может давать указания суду по поводу снятия кандидатов. Но он может высказать своё личное мнение, которое оказалось вполне адекватным. Коновалов в своё время допустил какие-то ошибки и зарегистрировался – тогда не надо так себя вести», – сказал профессор НИУ ВШЭ Олег Матвейчев.

Как ранее сообщала газета ВЗГЛЯД, врио губернатора Хакасии Михаил Развожаев, комментируя решение избирательной комиссии республики обратиться в суд с требованием отменить регистрацию кандидата от КПРФ Валентина Коновалова, отметил, что при подаче документов кандидатом были допущены грубые нарушения, а с общечеловеческой – просто нелепые ошибки. При этом Развожаев выразил сомнения в необходимости снятия Коновалова с выборов и призвал избирком отозвать иск. «Стоит ли на основании технических, процедурных ошибок лишать возможности избирателей самим высказаться в отношении того или иного кандидата? Сегодня я попросил избирательную комиссию еще раз оценить все обстоятельства и принять взвешенное решение. Отозвать иск из суда, дать выборам состояться», – сказал исполняющий обязанности главы республики.

Политолог Матвейчев отметил, что решение суда не снимает вопроса «о том безобразном поведении, которое демонстрирует Коновалов. Он проявляет всё большую неадекватность, и чем больше времени проходит – тем больше его узнают люди, смотрят его выступления, и тем меньшей у него будет поддержка. С ним никто не хочет соревноваться», – подчеркнул Матвейчев.

«Вся ответственность за то, что выборы превратились в какой-то непонятный карнавал, лежит исключительно на Коновалове, который всех оскорбляет, не хочет вступать ни в какие дебаты. Даже фамилия созвучна, как Навальный и Карнавальный», – сыронизировал политолог.

Ранее в понедельник Верховный суд Хакасии прекратил рассмотрение иска избиркома республики об отмене регистрации кандидата в главы региона Валентина Коновалова (КПРФ), сообщил ТАСС.

Также в понедельник стало известно, что Александр Мяхар решил снять свою кандидатуру с выборов главы Хакасии.

Напомним, второй тур голосования в Хакасии уже переносился. Сперва выборы перенесли после того, как свою кандидатуру снял глава республики Виктор Зимин. Затем переносить выборы пришлось еще раз, поскольку снялся заменивший Зимина эсер Андрей Филягин.

Член ЦИК Евгений Шевченко указывал, что если и Мяхар откажется участвовать в выборах, то в бюллетене останется только Коновалов.