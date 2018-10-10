Политолог отметил «безобразное поведение» коммуниста Коновалова в Хакасии

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В переговорах России и Белоруссии не решен ключевой вопрос

Переговоры России и Белоруссии еще не окончены Фото: Михаил Метцель/ТАСС
Россия и Белоруссия пошли друг другу на уступки, решив ряд накопившихся нефтяных проблем. Продавать себе в ущерб бензин и дизтопливо Москва больше не будет. Однако урегулирование ключевой нефтяной проблемы соседям еще только предстоит. Как партнеры решат вопрос с компенсациями от налогового маневра?  Подробности...
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Новые санкции по химоружию напомнили сталинские времена

ЕС подготовил санкции по химоружиюФото: Henry Nicholls/Reuter
Европа обещает уже в понедельник утвердить новые санкции в связи с применением химоружия в Сирии и британском Солсбери. Подменой доказательств, обвинениями и санкциями уже никого не удивить. Зачем Запад ставит Россию и Сирию в один ряд нарушителей применения химического оружия? И стоит ли бояться новых ограничений? Подробности...
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Что делает в Сирии российский морской спецназ

Экипировка бойцов морского спецназа всегда была полностью отечественной и только недавно начала пополняться иностранными образцамиФото: из личного архива автора
В Сирии замечены теперь не только российские летчики, военные советники и разведчики. Как утверждает западная пресса, на восточном побережье Средиземного моря проводили учения даже российские боевые пловцы. Что это за сверхсекретные подразделения, как они возникли, какие задачи выполняли в советское время и за что отвечают сегодня? А главное, зачем они оказались в Сирии? Подробности...
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Франция ответит за устроенную в Тихом океане радиационную катастрофу

Жители Океании продолжают испытывать на себе последствия ядерных взрывов, проведенных здесь десятилетия назадФото: Underwood Archives/UIG/ТАСС
На глазах рушится еще один миф о «невинном Западе» и «ужасном СССР». Именно Москву традиционно упрекали в чудовищных последствиях испытаний ядерного оружия, нанесении ущерба и людям, и природе. Однако появляется все больше фактов того, как западные страны заражали радиацией свои колонии и приблизили смерть десятков тысяч людей. Подробности...
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Авария самой надежной ракеты вызвана уникальной случайностью

Экипаж «Союза» после аварийного приземленияФото: пресс-служба Роскосмоса/ТАСС
Самая надежная из российских ракет-носителей, легендарный «Союз» модификации «ФГ», которая не подвела ни в одном из своих предыдущих 64 пусков – внезапно опозорилась на весь мир. Госкомиссия уже приступила к анализу причин аварии, но предварительные данные показывают: к нештатной работе ракеты привело не встречавшееся ранее в космической практике, уникальное обстоятельство. Подробности...
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Доминирование Саудовской Аравии подходит к концу

Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
Закачался один из столпов глобального миропорядка, установившегося после распада СССР. Чтобы из «искры разгорелось пламя», нужна была правильная искра. И высекла ее Турция. Подробности...

Тарас Шевченко будет декоммунизирован

Виталий Саутёнков, депутат Одесского областного совета VII созыва
Мыши плакали, кололись, но продолжали грызть кактус: выясняется, что в список запрещенной литературы попадает не только почти вся проза, но и множество стихотворений Тараса Шевченко, который оказывается всех их написал на «мове агрессора». Подробности...

Прекрасный русский мальчик Достоевского

Владас Повилайтис, доктор философских наук, БФУ имени И. Канта
От Чернышевского хотелось спать, а Писарев был свой – про свободу, про говорение дерзостей. Теперь таких почти не делают. Последний выпуск, говорят, был во времена «Кино» и алюминиевых огурцов. Подробности...
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      Умерла Монсеррат Кабалье

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      Ушел из жизни советский и российский артист, актер эстрады, театра и кино Роман Карцев. Карцев выступал в дуэте с Виктором Ильченко, снимался в кино и служил в Московском театре миниатюр. Около двух месяцев назад 79-летний артист перенес инсульт
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          Политолог отметил «безобразное поведение» коммуниста Коновалова в Хакасии

             15 октября 2018, 13:06
          Фото: Александр Колбасов/ТАСС
          Текст: Алексей Нечаев

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          «Вся ответственность за то, что выборы в Хакасии превратились в какой-то непонятный карнавал, лежит исключительно на коммунисте Коновалове», – заявил газете ВЗГЛЯД политолог Олег Матвейчев, комментируя ситуацию вокруг предстоящего второго тура губернаторских выборов в Хакасии.

          «Развожаев не может давать указания суду по поводу снятия кандидатов. Но он может высказать своё личное мнение, которое оказалось вполне адекватным. Коновалов в своё время допустил какие-то ошибки и зарегистрировался – тогда не надо так себя вести», – сказал профессор НИУ ВШЭ Олег Матвейчев.

          Как ранее сообщала газета ВЗГЛЯД, врио губернатора Хакасии Михаил Развожаев, комментируя решение избирательной комиссии республики обратиться в суд с требованием отменить регистрацию кандидата от КПРФ Валентина Коновалова, отметил, что при подаче документов кандидатом были допущены грубые нарушения, а с общечеловеческой – просто нелепые ошибки. При этом Развожаев выразил сомнения в необходимости снятия Коновалова с выборов и призвал избирком отозвать иск. «Стоит ли на основании технических, процедурных ошибок лишать возможности избирателей самим высказаться в отношении того или иного кандидата? Сегодня я попросил избирательную комиссию еще раз оценить все обстоятельства и принять взвешенное решение. Отозвать иск из суда, дать выборам состояться», – сказал исполняющий обязанности главы республики. 

          Политолог Матвейчев отметил, что решение суда не снимает вопроса «о том безобразном поведении, которое демонстрирует Коновалов. Он проявляет всё большую неадекватность, и чем больше времени проходит – тем больше его узнают люди, смотрят его выступления, и тем меньшей у него будет поддержка. С ним никто не хочет соревноваться», – подчеркнул Матвейчев.

          «Вся ответственность за то, что выборы превратились в какой-то непонятный карнавал, лежит исключительно на Коновалове, который всех оскорбляет, не хочет вступать ни в какие дебаты. Даже фамилия созвучна, как Навальный и Карнавальный», – сыронизировал политолог.

          Ранее в понедельник Верховный суд Хакасии прекратил рассмотрение иска избиркома республики об отмене регистрации кандидата в главы региона Валентина Коновалова (КПРФ), сообщил ТАСС.

          Также в понедельник стало известно, что Александр Мяхар решил снять свою кандидатуру с выборов главы Хакасии.

          Напомним, второй тур голосования в Хакасии уже переносился. Сперва выборы перенесли после того, как свою кандидатуру снял глава республики Виктор Зимин. Затем переносить выборы пришлось еще раз, поскольку снялся заменивший Зимина эсер Андрей Филягин.

          Член ЦИК Евгений Шевченко указывал, что если и Мяхар откажется участвовать в выборах, то в бюллетене останется только Коновалов.


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