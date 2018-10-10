В московском кафе произошла стрельба

В субботу в результате стрельбы в кафе на северо-востоке Москвы пострадали два 19-летних молодых человека, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по столице.

Инцидент произошел после полуночи 13 октября в кафе на улице Яблочкова, 23Г. Полицейские, прибывшие на место, обнаружили с огнестрельным ранением левой ноги молодого человека 1999 года рождения и его ровесника с ушибленными ранами височной и теменной областей. Оба пострадавших – неработающие, сообщает агентство «Москва».

«Установлено, что 13 октября в 00.10 по указанному адресу неизвестный в ссоре произвел не менее двух выстрелов из неустановленного оружия в первого пострадавшего и скрылся», – сообщили в полиции.

Первый пострадавший госпитализирован, второй отпущен после оказания медпомощи. Оба отказались от письменного заявления. Дело возбуждено по п. «а» ч. 1 ст. 213 УК РФ (Хулиганство с применением оружия).