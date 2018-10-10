Кокорину и Мамаеву предрекли незавидную участь в СИЗО

Арестованные футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев являются особенными персонажами для изолятора, так как имеют деньги, считает юрист фонда «Общественный вердикт» Ирина Бирюкова.

«Кто-то пишет, что к ним будут достойно относиться, ведь они уважаемые люди и так далее. Но все не так. В изоляторе они будут источником дохода. Причем для всех. И для арестантов, и для сотрудников, и для адвокатов. И все их внешние связи на воле не плюс, а фактор определенного риска, потому что более опытные осужденные могут через них попытаться решить свои вопросы», – сказала Бирюкова «Комсомольской правде».

Она предполагает, что футболисты попадут в спецблок, в ином случае им придется плохо.

«Негласное правило тюрьмы «не верь, не бойся, не проси», и как они себя поставят с самого начала, так к ним будут относиться потом весь срок. Сломаются – будут их «доить» (настойчиво просить перевести денег на карты родственников – мам, пап, жен, на счет тюремного магазина и т. д.)», – отметила она.

Ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Иван Мельников также считает, что футболистов могут поместить в спецблок. «Это обычная практика по громким делам», – сказал он.

В спецблоке – маломестные помещения максимум на четверых, но оттуда реже выводят в спортзал, за арестованными круглосуточно наблюдают.

В пятницу стало известно, что Мамаева и Кокорина доставили в СИЗО «Бутырка». Суд арестовал спортсменов, а также брата Кокорина Кирилла по делу о хулиганстве. Футболисты попали в «элитные» камеры.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о том, какое будущее может ждать Кокорина и Мамаева.