Корабль «Федерация» решили оборудовать улучшенной системой аварийного спасения

По словам источника в ракетно-космической отрасли, космический корабль нового поколения «Федерация» получит улучшенную систему аварийного спасения, способную в случае нештатной ситуации «оторвать» тяжелый корабль от ракеты и увести его на безопасное расстояние.

По словам источника, разработкой улучшенной системы аварийного спасения для «Федерации» занимается МКБ «Искра», которое серийно производит такую же систему для кораблей «Союз», передает РИА «Новости».

Он уточнил, что новая система будет аналогична проверенной временем САС «Союза», однако из-за того, что масса «Федерации» в два-три раза выше, конструкция новой системы станет длиннее и будет включать не четыре, а восемь сопел двигателей, расположенных в два ряда один над другим.

Кроме того, твердотопливный заряд двигателей САС будут использовать более энергетическое топливо, что позволит увеличить его мощность.

При этом система останется полностью аналоговой, без использования компьютерной техники.

Напомним, в четверг САС спасла экипаж «Союза МС-10» после аварии носителя. После этого в Роскосмосе предложили перенести первый запуск космического корабля «Федерация» в беспилотном режиме.