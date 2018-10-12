В Дании решили сажать на 12 лет за «неправильное мнение о России»

По новому законопроекту о «поддержке мер по борьбе с операциями психологического воздействия, проводимыми иностранной разведкой», в Дании гражданин может получить до 12 лет тюрьмы, если его взгляды совпадут со взглядами Кремля, считает член правительственной комиссии по свободе слова Флемминг Росе.

Законопроект предполагает противодействие попыткам влияния на умы датчан со стороны иностранных агентов, пишет «Иносми».

Старший научный сотрудник Института Катона в Вашингтоне и член правительственной комиссии по свободе слова Флемминг Росе написал в датское издание с возмущениями в адрес законопроекта. По его мнению, закон не защитит жителей Дании от операций психологического воздействия, а лишь сузит коридор общественного мнения и заставит жителей страны придерживаться удобной для государства позиции.

Минимальный порог для применения закона не называется. Зато указано, что срок можно получить за вмешательство в общественные дебаты, теле- и радиопередачи, публикации в любых печтаных СМИ и даже в социальных сетях.

Росе пишет, что за высказывания против антироссийских санкций или в поддержку «Северного потока – 2» можно ожидать суда, даже если автор высказывания транслировал собственное мнение.