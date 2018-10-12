В РПЦ отреагировали на «призыв к репрессиям» со стороны Киева

В Московском патриархате прокомментировали заявления главы МИД Украины Павла Климкина о том, что Украинской православной церкви «нечего делать» на территории страны.

«Министр иностранных дел Украины фактически призывает к репрессиям против Украинской православной церкви. Причем делает это публично», – написал в своем Telegram глава синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

В синодальном отделе УПЦ сочли высказывания Климкина обвинениями в адрес конфессии, которая объединяет украинцев.

«Бесспорно, эти слова подтверждают, что высшие представители украинской власти далеко не единодушны во взглядах на будущее миллионов верующих украинцев, принадлежащих к УПЦ. Как можно верить заверениям государственников в защите свободного выбора конфессии гражданами после публичных призывов чиновника высокого ранга, содержащие признаки разжигания межконфессиональной розни и дискриминации по религиозным убеждениям?», – говорится в пресс-релизе УПЦ МП.

Ранее Климкин написал в своем блоге, что Московскому патриархату «вообще нечего делать на Украине, поскольку это каноническая территория Вселенского патриархата».

В пятницу пресс-секретарь президента Дмитрий Песков предупредил, что Москва предпримет политико-дипломатические шаги в случае гонений против Украинской православной церкви Московского патриархата.

«Киевский патриарх» Филарет призвал Украинскую автокефальную православную церковь и Украинскую православную церковь Московского патриархата организовать объединительный собор в связи с решениями Константинополя. В УПЦ МП отказались от этого предложения.