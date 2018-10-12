В Кремле оценили возможность применения оружия в Донбассе

Решение президента Украины Петра Порошенко о возможности использования любого оружия в Донбассе идет вразрез с Минскими договоренностями и нагнетает напряжение на юго-востоке страны, считают в Кремле.

«Это идет вразрез с имеющимися договоренностями, которые на самом деле и так далеко не скрупулезно выполняются украинской стороной. Естественно, подобные шаги ведут лишь к дальнейшему нагнетанию напряженности», – сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Кроме того, представитель президента добавил, что Россия не будет давать каких-либо ответов, поскольку не является стороной конфликта.

«Российская сторона как гарант минских договоренностей может выразить глубокое сожаление в связи с тем, что продолжаются шаги с украинской стороны, которые ведут к дальнейшему нагнетанию напряженности», – резюмировал Песков.

Ранее в октябре стало известно, сколько Киев тратит на вооруженный конфликт в Донбассе.

Также 11 октября Порошенко узаконил бандеровское приветствие в войсках Украины.