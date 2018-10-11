Белоруссия запретила русофобскую кричалку с Майдана

Главный редактор журнала «Спецназ» Андрей Дементьевский рассказал, что в Белоруссии запрещена речевка «Кто не скачет – тот москаль», которую скандировали футбольные болельщики на матче в Минске.

Дементьевский отметил, что «возмутительная русофобская речовка» еще весной 2015 года была внесена в республиканский список экстремистских материалов.

«Эксперты (историки, филологи, правоведы, политологи) пришли к выводу: «Текст речевки возможно расценивать как информацию, которая может способствовать разжиганию национальной вражды или розни (...), поскольку в тексте слово «москаль» используется как неофициальный этноним представителей русской национальности и имеет выраженный отрицательно-коннотативный оттенок», – написал журналист в статье в газете «СБ. Беларусь сегодня».

Он также заявил, что в главном управлении по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД не скрывают, что установлены все участники фанатской акции на стадионе «Динамо». По словам Дементьевского, многие из них ранее судимы за хулиганство, неоднократно задерживались за нахождение в нетрезвом состоянии в общественных местах.

Ранее в Сети появилось видео, на котором белорусские болельщики скандируют «Кто не скачет – тот москаль» на матче сборных Белоруссии и Сан-Марино в Минске. После этого белорусская федерация футбола заявила о готовности провести собственное расследование поведения болельщиков.

«Кто не скачет – тот москаль» – одна из кричалок, используемых украинскими националистами, звучала на Майдане.