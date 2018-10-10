Губернатор Курской области подал в отставку

Губернатор Курской области Александр Михайлов объявил о досрочном сложении своих полномочий, сообщили в администрации региона.

«Хочу поблагодарить всех за совместную плодотворную работу в регионе и считаю, что развитие Курской области должно продолжиться под руководством молодого руководителя. Желаю ему успехов!» – заявил Михайлов, слова которого приводятся на сайте администрации региона.

Михайлов родился 15 сентября 1951 года в селе Косоржа Курской области. Окончил Харьковский институт железнодорожного транспорта им. Кирова и Ростовскую высшую партийную школу.

С 1991 по 1993 год – председатель Щигровского районного Совета народных депутатов. С 1994 по 2000 год – депутат Госдумы. С 2000 года занимал пост губернатора Курской области.