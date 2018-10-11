Экипаж «Союза МС-10» эвакуировали вертолетом Ми-8

После аварийного запуска с Байконура и приземления в Казахстане экипаж «Союза МС-10» эвакуируют вертолетом Ми-8 в казахстанский Жезказган, сообщает пресс-служба Центрального военного округа (ЦВО).

«Экипаж загрузили на Ми-8 Центрального военного округа. Космонавтов направляют в город Жезказган на медосмотр. Других решений о передислокации пока нет», – передает ТАСС сообщение ведомства

НАСА отмечает, что после инцидента космонавты вернутся в Звездный городок в Подмосковье, передает РИА «Новости».

Напомним, во время старта «Союза-ФГ» с кораблем «Союз МС-10» с космонавтом Алексеем Овчининым и американским астронавтом Ником Хейгом на борту с космодрома Байконур произошла авария носителя. Экипаж аварийно приземлился в Казахстане, испытав очень сильные перегрузки. Оба живы, их достали из спускаемого аппарата.

Предварительно сообщается, что авария произошла из-за удара одного из четырех блоков первой ступени по корпусу второй.