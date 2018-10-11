Российский бизнес использовал Конгресс США для борьбы с конкурентами

Колумнист Forbes Кен Рапоза утверждает, что в последнее время наемные юристы «разных олигархов» околачиваются в Вашингтоне, пытаясь убедить американских конгрессменов в необходимости принять санкции в отношении их конкурентов.

В материале отмечается, что Соединенные Штаты грозят России новыми санкциями, однако откуда они возьмутся, пока неясно, передает РИА «Новости».

Рапоза считает, что «администрация Трампа в целом занимается тем, что вводит индивидуальные меры в отношении важных россиян с громкими именами».

Кроме того, по словам колумниста Forbes, в последнее время наемные юристы «разных олигархов» околачиваются в Вашингтоне, пытаясь убедить американских конгрессменов в необходимости принять санкции в отношении их конкурентов.

В то же время автор материала уверен, что Центробанк России готов и к санкциям, и к снижению цены на нефть, а у Москвы есть план даже на тот случай, если США введен ограничения на использование доллара.

Ранее первый вице-премьер – министр финансов Антон Силуанов заявил, что зависимость российской экономики от внешних факторов, в том числе цен на нефть и санкций, снизилась, хотя в прошлом эти два фактора оказались «двойным ударом» по стране.