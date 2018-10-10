Брат Джулии Робертс захотел получить российское гражданство

Американский актер и режиссер Эрик Робертс заявил, что не возражает против получения российского паспорта.

Робертс сообщил, что он не против получения российского гражданства на пресс-конференции четвертого Международного фестиваля Bridge of Arts в Ростове-на-Дону, передает ТАСС.

Эрик Робертс является братом известной актрисы Джулии Робертс, он был номинирован на премию киноакадемии «Оскар» и «Золотой глобус».

В числе знаменитостей, которые получили российский паспорт, оказались французский актер Жерар Депардье, боец смешанных единоборств Джефф Монсон, актер Стивен Сигал и т.д.