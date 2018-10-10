Губернатор Ивановской области вступил в должность

Избранный губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский официально вступил в должность, сообщает правительство региона.

«Станислав Сергеевич Воскресенский официально вступил в должность губернатора Ивановской области», – сообщает правительство, передает РИА «Новости».

Церемония вступления в должность состоялась в Белом зале Музея промышленности и искусства имени Дмитрия Бурылина. Воскресенский принес присягу губернатора Ивановской области в присутствии представителей общественности, депутатов Ивановской областной Думы и глав органов местного самоуправления, руководителей предприятий региона и силовых ведомств.

Воскресенский был назначен временно исполняющим обязанности губернатора Ивановской области 10 октября 2017 года. Выборы прошли в Ивановской области 9 сентября. Воскресенский получил 174,4 тыс. голосов избирателей, что составляет 65,72%.