В Союзе журналистов назвали «перебором» идею отсылать критические заметки властям

«Прокуратура на то она и прокуратура, чтобы следить за такого рода публикациями», – сказал газете ВЗГЛЯД председатель СЖР Владимир Соловьев, комментируя законопроект, обязывающий журналистов направлять свои разоблачительные публикации о чиновниках на проверку властям.

Как говорит председатель Союза журналистов России (СЖР) Владимир Соловьев, прокуратура и так достаточно часто возбуждает дела по фактам публикаций материалов на радио, телевидении, а также опубликованных в интернет-СМИ. «Дополнительно обращать внимание прокуратуры, может быть, и стоило бы. Но чтобы это действительно работало, надо все обсудить и привести в соответствие друг другу все юридические нормы», – считает глава СЖР.

«Повышение действенности профессии журналиста важно для гражданского общества. Важно, чтобы работали критические материалы, чтобы быстро на них реагировала власть. Может быть, это и вполне интересная идея, хотя я не могу согласиться с депутатом, что эти нормы не работают», – сказал

Как сообщила газета ВЗГЛЯД, в понедельник депутат Госдумы от ЛДПР Сергей Иванов внес законопроект, в котором предлагает обязать СМИ направлять материалы в течение трех дней после публикации в госорганы и начальству госслужащего. В случае, если ответ на расследование не приходит в течение 30 суток, журналист обязан сам обратиться в прокуратуру. После этого в СМИ должен быть опубликован ответ прокуратуры или опровержение.

Иванов напоминает, что закон и сегодня предусматривает возбуждение уголовного дела на основании публикации в СМИ, однако «указанные нормы не работают».

В то же время согласно второму законопроекту, который предлагает Иванов, журналистов могут оштрафовать на сумму от 300 до 500 рублей, СМИ – на сумму от 3 до 5 тыс. рублей, если они не пришлют свои расследования госорганам.

«Мне кажется, не дело журналистов этим заниматься. Есть очень много проблем с отправкой обязательного образца газеты. С этим-то иногда редакции мучаются, а если редакции еще начнут отправлять каждый критический материал? Это как обязательство, да еще и под страхом штрафа? Это, конечно, перебор», – заявил Соловьев.

На его взгляд, каждая редакция сама должна решать, каким образом поступать с критическими материалами. «Например, можно писать в конце статьи просьбу обратить внимание прокуратуры и считать ее по сути заявлением и в полицию, и в прокуратуру. Вот такое иногда делается и это работает точно. Либо редакция действительно может ее отправить. Либо вообще ничего не делать. Надеюсь, у прокуратуры есть специальный штат, который этим занимается – следит за такого рода публикациями», – подытожил глава СЖР.