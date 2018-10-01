Журналистов могут обязать направлять расследования на проверку властям

Депутат Госдумы от ЛДПР Сергей Иванов внес на рассмотрение нижней палаты парламента законопроект, в котором предлагается обязать СМИ направлять копии антикоррупционных расследований в органы власти для проверки.

«Предлагается в случае распространения средством массовой информации сведений о несоответствии расходов доходам лиц, в отношении которых осуществляется контроль за соблюдением соответствия расходов их доходам, обязать редакцию средства массовой информации направлять копии этих материалов в органы, осуществляющие надлежащий контроль для проверки и информировании о результатах», – говорится в пояснительной записке к тексту законопроекта.

Журналистам предлагается направлять тексты статей в течение трех дней после публикации в госорганы и начальству госслужащего. В случае, если ответ на расследование не приходит в течение 30 суток, журналист обязан обратиться в прокуратуру.

После этого в СМИ должен быть опубликован ответ прокуратуры или опровержение.

Иванов указывает, что законодательство предусматривает возможность возбуждения уголовного дела на основании материалов СМИ, однако «указанные нормы не работают», так как «публикации, обвиняющие государственных и муниципальных служащих, остаются без внимания как со стороны правоохранительных органов, так и со стороны лиц, в отношении которых распространяется информация».

В то же время согласно второму законопроекту, который предлагает Иванов, журналистов могут оштрафовать на сумму от 300 до 500 рублей, СМИ – на сумму от 3 до 5 тыс. рублей, если они не пришлют свои расследования госорганам.