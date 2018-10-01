Доллар подорожал до 65,61 рубля

В понедельник курс рубля после роста на открытии торгов перешел к умеренному снижению против американского доллара, однако продолжил рост к евро, следует из данных Московской биржи.

По данным на 10.04 курс доллара с расчетами «завтра» рост на 8 копеек – до 65,61 рубля, передает РИА «Новости».

Курс евро снижался на 12 копеек – до 75,99 рубля.

При этом на старте торгов курс рубля рос к доллару на 4 копейки, к евро – на 14 копеек.