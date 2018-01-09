Премьер Таиланда предложил журналистам взять интервью у своей картонной копии

Премьер-министр Таиланда Прают Чан-Оча, известный своим экстравагантным поведением, применил уникальную тактику, чтобы избежать сложных вопросов от журналистов, – он поставил перед сотрудниками СМИ свою картонную фигуру и предложил задавать вопросы ей.

Вокруг правительственного комплекса в честь Дня защиты детей были установлены 17 картонных фигур Праюта. Они изображают премьера в различных нарядах, в том числе в спортивном костюме и традиционной тайской одежде, пишет Reuters.

Перед журналистами Прают поставил фигуру в костюме и галстуке, сказав, что ей можно задавать любые вопросы. «Если у вас есть вопросы о политике или конфликтах, задавайте их ему», – сказал премьер, указал на фигура и удалился с площадки для брифингов.

Хотя инцидент произошел в понедельник, рассказали о нем только несколько цифровых телеканалов Таиланда. При этом освещать новость стали только во вторник, после того, как видео с места события выложили в Сеть британские журналисты.

Такое поведение тайского премьера раскритиковали правозащитники из Human Rights Watch, заявив, что Прают продемонстрировал неуважение к критике со стороны СМИ.

Как передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал Amarin TV, ростовой фотографический муляж генерала Праюта выполнен в позе рукопожатия. В видеорепортаже видно, что присутствовавшие на брифинге журналисты сразу после ухода премьера начали фотографироваться, пожимая руку картонной фигуре.