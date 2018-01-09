Один из предводителей ХАМАС выстрелил себе в голову

Бывший член политбюро палестинского движения ХАМАС Имад аль-Алями выстрелил в себя из личного оружия.

«Один из лидеров ХАМАС Имад аль-Алями был тяжело ранен в голову пулей, случайно выпущенной из личного оружия», – цитирует РИА «Новости» пресс-секретаря движения ХАМАС Фаузи Бархума.

Сообщается, что инцидент случился во время проверки личного оружия в доме аль-Алями в секторе Газа.

Напомним, Имад аль-Алями включен в «расстрельный список» Израиля, составленный в 2007 году.