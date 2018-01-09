Тиллерсон отказался возвращать на Кубу американских дипломатов

Госсекретарь Соединенных Штатов Рекс Тиллерсон заявил, что не намерен возвращать отозванных американских дипломатов обратно на Кубу, так как не исключает повторения «акустических атак» и не хочет ставить под угрозу здоровье сотрудников дипломатического ведомства.

«Я по-прежнему считаю, что кубинское правительство или кто-нибудь в нем способен положить этому конец», – передает ТАСС слова госсекретаря США в интервью Associated Press.

Напомним, в воскресенье ФБР уведомило МВД Кубы, что не нашло доказательств совершения «акустических атак» на дипломатов США, о которых осенью прошлого года заявлял госдепартамент США. Кубинские следователи, в свою очередь, предположили, что «акустическая атака» являлась стрекотом сверчков или цикад.