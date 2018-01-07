Кравчук захотел наполнить Минские соглашения «новым содержанием»

Первый президент Украины Леонид Кравчук заявил, что одним из путей решения конфликта в Донбассе может стать изменение содержания Минских соглашений («Минск-2»).

«Как нам остановить войну (силовой конфликт в Донбассе)? Есть несколько путей… [Можно] изменить или наполнить Минский формат другим содержанием», – заявил Кравчук в интервью телеканалу «112 Украина».

Он уточнил, что имеет в виду «либо переход к Будапештскому формату, либо оставить Минский, но наполнить другими возможностями, другими веяниями, другими действиями».

Кроме того, по мнению Кравчука, в этом направлении важным шагом могла быть встреча высшего российского и украинского руководства.

По его словам, на такой встрече «про территориальную целостность» Украины стороны «никогда не смогут говорить», а все остальное можно обсуждать.

Напомним, в канун Рождества украинские силовики обстреляли Горловку.

Ранее министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что реального прекращения огня в Донбассе якобы нет.